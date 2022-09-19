В Запорожье в нескольких районах слышны взрывы
Фото: в Запорожье слышны звуки взрывов (Виталий Носач/РБК-Украина)
В Запорожье в ряде районов слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram.
При этом тревогу в городе и области не объявляли.
В соцсетях публикуют видео со звуками взрывов.
Напомним, прошлой ночью россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры Запорожья. Известно о 8 прилетах. В одном из районов отключился свет, энергоснабжение уже восстановлено.
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