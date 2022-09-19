У Запоріжжі у кількох районах чути вибухи

У Запоріжжі у низці районів чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram .

При цьому тривогу у місті та області не оголошували.

У соцмережах публікують відео зі звуками вибухів.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Відомо про 8 прильотів. В одному з районів відключилося світло, енергопостачання вже відновлено.

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