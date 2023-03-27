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В Запорожье есть угроза обвала дома, по которому била РФ: Зеленскому доложили о ситуации

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Запорожье, Понедельник 27 марта 2023 19:59
В Запорожье есть угроза обвала дома, по которому била РФ: Зеленскому доложили о ситуации Фото: президент Украины Владимир Зеленский в Запорожье осмотрел дома, по которым ударила РФ (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье может обрушиться часть дома, по которому россияне ударили из реактивных систем залпового огня 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечают в ведомстве, президент Украины Владимир Зеленский сегодня осмотрел дома в Запорожье, по которым били оккупанты.

В Запорожье есть угроза обвала дома, по которому била РФ: Зеленскому доложили о ситуацииФото: последствия удара россиян по дому в Запорожье (president.gov.ua)

В ОП рассказали, что начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко и начальник Главного управления Национальной полиции в области Артем Кисько доложили президенту о последствиях атаки РФ.

"В результате попадания боеприпаса в один из девятиэтажных жилых домов были повреждены держательные конструкции одного из подъездов. Обрушения конструкций верхних этажей этой части здания не произошло, но остается большая вероятность этого. Поэтому необходим демонтаж этой части здания с использованием специальной техники", - подчеркивают в ведомстве.

При этом всем пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь. Временное жилье обеспечили тем, кто в этом нуждался, поскольку в двух наиболее поврежденных домах десятки квартир не пригодны для проживания.

Напомним, 22 марта российские оккупанты ударили из РСЗО по жилым многоэтажным домам в Запорожье. В результате атаки десятки людей пострадали.

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