В Запорожье в государственном цирке сорвались гимнасты: ими оказались дети

В Запорожье в государственном цирке во время исполнения номера два гимнаста сорвались с трехметровой высоты. Оказалось, что гимнастами были дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожья .

Как рассказали в полиции, вчера к ним обратились из сообщения, что 15-летний молодой человек и 12-летняя девушка попали в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы. Правоохранители выяснили, что предварительно они не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты во время представления в городском цирке.

"Из-за падения оба получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время дети находятся в больнице, угрозы их жизни нет", - отметили в полиции.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения требований законодательства об охране труда.