В Запорожье в государственном цирке сорвались гимнасты: ими оказались дети
В Запорожье в государственном цирке во время исполнения номера два гимнаста сорвались с трехметровой высоты. Оказалось, что гимнастами были дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожья.
Как рассказали в полиции, вчера к ним обратились из сообщения, что 15-летний молодой человек и 12-летняя девушка попали в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы. Правоохранители выяснили, что предварительно они не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты во время представления в городском цирке.
"Из-за падения оба получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время дети находятся в больнице, угрозы их жизни нет", - отметили в полиции.
Правоохранители начали расследование по факту нарушения требований законодательства об охране труда.
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