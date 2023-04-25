Во временно захваченном Токмаке раздаются взрывы
Во вторник, 25 апреля, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Местные жители Токмака сообщают о громкой прожарке русни. Ожидаем подробности от Генштаба", - рассказал он.
Как сообщают местные Telegram-каналы, известно о 12 "прилетах". Кроме того, по данным "Бердянск Сейчас", оккупанты подтвердили работу артиллерии ВСУ в районе населенных пунктов Большая Знаменка и Токмак, заявив якобы об "обстрелах" гражданских.
Как сообщалось, российские военные продолжают минировать поля и грунтовые дороги в районе оккупированной части Мелитопольского Запорожской области.
Напомним, ранее в воскресенье, 9 апреля, произошло несколько взрывов возле временно оккупированного Токмака Запорожской области. Известно о 6 "хлопках".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.