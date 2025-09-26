В Запорожье был слышен взрыв: в направлении города летели дроны
Поздно вечером, 26 сентября, в Запорожье и области были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 23:07.
Накануне военные информировали, что в северной части города были зафиксированы дроны, которые держали западный курс. Чуть позже об угрозе применения беспилотника написал глава ОГА Иван Федоров.
"Внимание! Вражеский БПЛА ударного типа в направлении Вознесеновского р-на г. Запорожье", - сообщил он в 23:16, добавив через несколько минут, что вражеских дронов над городом уже нет.
Обновлено в 23:22
Федоров примерно в то же время, когда был слышен взрыв в Запорожье, написал о взрывах в области. Сейчас он рассказал о первых последствиях.
"Россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие. Подробная информация позже", - информирует он.
Обновлено в 23:35
Вражеская атака была на областной центр.
"Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара. Частично разрушено здание магазина", - уточнил глава ОГА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:19 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Запорожья
Напомним, что россияне в последнее время все чаще начали атаковать Запорожье.
Например, ближе к утру 22 сентября враг сбросил на город авиабомбы. В результате атаки горело двухэтажное здание, пять авто, а также погибли три человека.
Кроме того, утром 23 сентября город около 6 часов подряд атаковали "Шахеды". Были погибшие, пострадавшие, пожары и различные повреждения. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.