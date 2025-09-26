ua en ru
В Запорожье был слышен взрыв: в направлении города летели дроны

Пятница 26 сентября 2025 23:19
UA EN RU
В Запорожье был слышен взрыв: в направлении города летели дроны Фото: РФ ударила по гражданской инфраструктуре (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 26 сентября, в Запорожье и области были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Запорожье был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 23:07.

Накануне военные информировали, что в северной части города были зафиксированы дроны, которые держали западный курс. Чуть позже об угрозе применения беспилотника написал глава ОГА Иван Федоров.

"Внимание! Вражеский БПЛА ударного типа в направлении Вознесеновского р-на г. Запорожье", - сообщил он в 23:16, добавив через несколько минут, что вражеских дронов над городом уже нет.

Обновлено в 23:22

Федоров примерно в то же время, когда был слышен взрыв в Запорожье, написал о взрывах в области. Сейчас он рассказал о первых последствиях.

"Россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие. Подробная информация позже", - информирует он.

Обновлено в 23:35

Вражеская атака была на областной центр.

"Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара. Частично разрушено здание магазина", - уточнил глава ОГА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:19 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

В Запорожье был слышен взрыв: в направлении города летели дроны

Обстрелы Запорожья

Напомним, что россияне в последнее время все чаще начали атаковать Запорожье.

Например, ближе к утру 22 сентября враг сбросил на город авиабомбы. В результате атаки горело двухэтажное здание, пять авто, а также погибли три человека.

Кроме того, утром 23 сентября город около 6 часов подряд атаковали "Шахеды". Были погибшие, пострадавшие, пожары и различные повреждения. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Новости
