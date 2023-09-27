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В Киевской области полноценно заработала служба 112

Среда 27 сентября 2023 15:35
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В Киевской области полноценно заработала служба 112 Фото: в Киевской области полноценно заработала служба 112 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня, 27 сентября, в Киевской области полноценно заработала служба 112, которая является альтернативой всем другим горячим линиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Как отметил Клименко, 112 является "единым окном" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Служба является альтернативой горячим линиям:

  • 101;
  • 102;
  • 103;
  • 104.

"Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с города Киева. Почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины", - добавил Клименко.

В частности, на линию могут обратиться граждане с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года.

"Не сбавляем темпы и продолжаем работать над тем, чтобы служба 112 как можно быстрее функционировала на всей территории Украины", - добавил Клименко.

112

В начале сентября 2022 года Верховная рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру 112. Ожидалось, что система будет запущена до конца 2022 года в пилотном формате в Киеве и Киевской области. Впрочем, в столице она была введена уже в июле текущего года.

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