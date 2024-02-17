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У Запоріжжі 4 тисячі абонентів без тепла після ворожої атаки

Запоріжжя, Субота 17 лютого 2024 14:30
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У Запоріжжі 4 тисячі абонентів без тепла після ворожої атаки Фото: у Запоріжжі 4 тисячі абонентів без тепла (Віталій Носач,я РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Запоріжжі 4 тисячі абонентів залишилися без теплопостачання. Це сталося після ворожої атаки 17 сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва у Telegram.

Він зазначив, що через удар по об'єкту інфраструктури стався перебій в роботі тепломережі. Без опалення залишилися 39 багатоповерхівок, а це близько 4 тисячі абонентів.

Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання.

Вибухи поблизу Запоріжжя

Сьогодні, 17 лютого, під Запоріжжям пролунали вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що це сталося поблизу села Наталівка.

Пізніше він повідомив, що, за попередніми даними, є влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя.

Додамо, що перед цим у Києві та північних, східних і центральних областях була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.

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