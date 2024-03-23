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"Запорожсталь" Ахметова присоединилась к помощи пострадавшим от ракетной атаки горожанам

Фото: "Запорожсталь" Ахметова присоединилась к помощи пострадавшим от ракетной атаки горожанам (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Металлургический завод "Запорожсталь" помогает спасательным службам города и организовал временное жилье для запорожцев, потерявших квартиры из-за ракетной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Очень долгий и сложный день для Запорожья и всей Украины. Разрушение домов, инфраструктуры, и самое страшное - разрушение человеческих жизней. Искренне сочувствую родным погибших. Присоединяемся к помощи городу: наши специалисты и техника уже работают бок о бок со спасателями и медиками для устранение страшных последствий вражеской атаки", - написал гендиректор предприятия Роман Слободянюк.

Он также сообщил, что "Запорожсталь" оказывает помощь сотрудникам, пострадавшим в результате утренней массированной ракетной атаки на Запорожье.

"В настоящее время есть 13 обращений от работников, дома которых были повреждены вражескими обстрелами. Им предоставляется материальная помощь в первичном восстановлении поврежденных домов. При необходимости - дополнительная медицинская и психологическая помощь от наших специалистов. На базе социальных объектов Метинвеста в Запорожье подготовлены места размещения для тех сотрудников и их семей, которые в этом нуждаются", - рассказал Слободянюк.

Масштабная атака по Украине и удар по ДнепроГЭС

Напомним, в ночь на 22 марта российские захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом неприятеля была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает. Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны.

Детальнее о последствиях на ДнепроГЭС и что известно о станции - читайте в материале РБК-Украина.

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Запорожье