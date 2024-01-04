В Совбезе ООН призвали хуситов прекратить нападения на суда в Красном море

Члены Совета Безопасности ООН призвали йеменских хуситов прекратить нападения на суда в Красном море и Аденском заливе, заявив, что атаки являются незаконными и угрожают региональной стабильности, свободе судоходства и глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая на первом официальном заседании совета в 2024 году, его члены также потребовали, чтобы хуситы освободили грузовое судно "Галактика Лидер", связанное с израильской компанией, и его команду, которое группировка захватила 19 ноября.

Некоторые члены Совбеза также призвали совет принять меры, чтобы остановить ракетные атаки и удары беспилотников хуситов. Но перед тем, как приступить к закрытым консультациям, орган не предпринял никаких официальных шагов на открытом заседании.

Представитель США в ООН Крис Лу заявил, что в Белом доме считают, что ситуация достигла "переломной точки".

"Эти нападения создают серьезные последствия для морской безопасности, международного судоходства и торговли, а также подрывают хрупкую гуманитарную ситуацию в Йемене", - сказал Лу.

Соединенные Штаты и другие страны в прошлом месяце сформировали военно-морскую оперативную группу Operation Prosperity Guardian для защиты гражданских судов.

За несколько часов до заседания Совета Безопасности США и 12 других стран предупредили в совместном заявлении, что хуситы "несут ответственность за последствия", если нападения продолжатся.

В ходе заседания Совбеза ООН представители США, Британии и Израиля обвинили Иран в поддержке ударов хуситов.

Представитель Японии Казуюки Ямадзаки был среди тех, кто призывал совет принять меры по прекращению атак, хотя он не уточнил, какие шаги следует предпринять.

"Япония считает, что Совет Безопасности должен принять соответствующие меры для сдерживания дополнительных угроз со стороны хуситов и поддержания международного мира и безопасности", - сказал он.