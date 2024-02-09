Украина готовит план для МВФ на случай приостановки помощи США, - Bloomberg

Украина готовит план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть дыру в бюджете. Это необходимо, чтобы получить деньги от Международного валютного фонда, если жизненно важная помощь США останется заблокированной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, украинские чиновники намерены предложить этот план МВФ во время визита сотрудников фонда в Киев на следующей неделе. Эти меры необходимы, чтобы заверить МВФ, что Украина сможет обслуживать свои долги в случае, если союзники не смогут предоставить помощь, что является условием ее кредитной программы на сумму 15,6 млрд долларов.

Сотрудники МВФ во главе с главой миссии фонда в Украине Гэвином Греем приедут в Киев на три дня, начиная с 12 февраля, перед официальными переговорами по Украине в Польше, сообщили источники. Визит предшествует пересмотру МВФ кредитной программы, которая начнется в феврале и позволит получить транш на 900 млн долларов.

Министерство финансов и НБУ, что существует риск того, что Совет директоров МВФ не одобрит следующую выплату кредита без бюджетного плана, если средства США по-прежнему будут заблокированы, сообщил анонимный украинский чиновник. В этом году Киев должен был получить 5,3 млрд долларов по программе МВФ.

По словам чиновника, ключевым источником средств для замены средств из США станет расширение внутренних государственных заимствований. Украинские банки высоколиквидны, и правительство ожидает, что они будут продолжать вкладывать денежные средства, которые они воздерживаются от кредитования из-за военных рисков, в высокодоходные государственные облигации.

По словам чиновника, в этом году это может принести как минимум 5 млрд долларов дохода. По словам чиновника, правительство может также повысить налоги или сократить расходы, если это необходимо.

Помощь Украине

Конгресс заблокировал более 60 млрд долларов финансирования Украины, запрошенного президентом Джо Байденом, большая часть которых предназначена для поставок вооружений. Сенат США заявил о поддержке военной помощи Украине и Израилю в ходе пробного голосования 8 февраля. Однако некоторые республиканцы в Палате представителей категорически выступают против помощи Украине, а другие хотят снова связать ее с действиями по сдерживанию рекордной волны миграции через границу США.

МВФ одобрил четырехлетний кредит для Украины в прошлом году, впервые предоставив кредит стране, находящейся в состоянии войны. Программа была скоординирована с Европейским Союзом, США и другими странами "Большой семерки", которые пообещали финансовую помощь, чтобы помочь покрыть бюджетный дефицит Киева.

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине 900 млн долларов в декабре и призвал другие страны и кредиторов выполнить свои обязательства, которые в прошлом году составляли 122 млрд долларов. Пакет помощи ЕС на 50 млрд евро был одобрен на прошлой неделе.