"Заплатили - получили": как в Харьковской области работает черный рынок эвакуации оккупантов

"Есть отдельный черный рынок по возврату тел. Обычно никто никого не забирает. Если забирают, то это либо командир довольно высокопоставленный, даже не роты, а выше. Или родственники заплатили кому-то из командования, чтобы получить тело обратно", - пояснил Дегтярев.

По его данным, сейчас в приграничье к северу от Харькова российские войска занимают позиции между селами Глубокое и Лукьянцы Липецкой громады.

Преимущественно это небольшие группы солдат, которые пересекают границу пешком.

Сделать это врагу не удается, поскольку в зоне ответственности 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Национальной гвардии Украины создана непроходимая для оккупантов kill-зона. "Дороги смерти" в ней буквально усеяны телами уничтоженных оккупантов.

"Нам удалось создать ту самую kill-зону практически до границы. Наша задача - выявлять пути подхода, территории скопления, регулярно их поражать для того, чтобы не дать им возможность накопиться для какого-то прорыва или удара", - отметил он.