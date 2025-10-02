"Заплатили - получили": как в Харьковской области работает черный рынок эвакуации оккупантов

Россияне начали забирать тела погибших только если это высокопоставленный офицер или если родственники заплатили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера 2-го корпуса "Хартия" Национальной гвардии Украины Владимира Дегтярева во время пресс-конференции в пресс-центре "Накипело" в Харькове.
"Есть отдельный черный рынок по возврату тел. Обычно никто никого не забирает. Если забирают, то это либо командир довольно высокопоставленный, даже не роты, а выше. Или родственники заплатили кому-то из командования, чтобы получить тело обратно", - пояснил Дегтярев.
По его данным, сейчас в приграничье к северу от Харькова российские войска занимают позиции между селами Глубокое и Лукьянцы Липецкой громады.
Преимущественно это небольшие группы солдат, которые пересекают границу пешком.
Сделать это врагу не удается, поскольку в зоне ответственности 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Национальной гвардии Украины создана непроходимая для оккупантов kill-зона. "Дороги смерти" в ней буквально усеяны телами уничтоженных оккупантов.
"Нам удалось создать ту самую kill-зону практически до границы. Наша задача - выявлять пути подхода, территории скопления, регулярно их поражать для того, чтобы не дать им возможность накопиться для какого-то прорыва или удара", - отметил он.
Напомним, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. Покровское направление до сих пор остается самым сложным, где украинские защитники отбили 45 российских штурмов.
Стоит отметить, что за минувшие сутки, с 1 на 2 октября, россияне потеряли на фронте около тысячи солдат. Силы обороны в ответ уничтожили 12 артсистем и 29 единиц автотехники врага.
Защитники также продолжают контрнаступление на Добропольском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за минувшие сутки ВСУ восстановили контроль на 2,2 квадратными километрами территории.