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Заплатив багато мільйонів: Трамп назвав фейком інформацію про несплату податків

Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп заперечує інформацію про ухилення від сплати податків. За його словами, він заплатив в казну багато мільйонів доларів, хоча мав право на податкові пільги.

Про це Трамп написав в серії повідомлень в своєму Twitter.

Він в черговий раз звинуватив ЗМІ в розповсюдженні фейків.

"Я заплатив податки на багато мільйонів доларів, але, як і всі інші, мав право на амортизацію і податкові пільги. У мене дуже мало позикових коштів - у мене дуже маленький борг у порівнянні з вартістю активів", - написав Трамп.

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Він також нагадав, що є єдиним главою Білого дому, який відмовився від президентської зарплати в 400 тисяч доларів.

Крім того Трамп заявив, що може надати всі необхідну фінансову звітність з того моменту, як він оголосив про участь у виборах. При цьому він не назвав дати оприлюднення звітності і не обіцяв випустити її до виборів 3 листопада.

Нагадаємо, газета The New York Times у минулі вихідні опублікувала статтю, в якій стверджується, що Трамп в 2016 та 2017 років роках заплатив податків лише по 750 доларів. Також журналісти видання стверджують, що він не заплатив прибутковий податок за 10 років.

Нещодавно Верховний суд США зобов'язав Трампа розкрити фінансові звіти та передати їх прокурору Нью-Йорка.

На початку травня 2019 року Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа.

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