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Запрос на Tomahawk. Что означает резолюция ПА НАТО для Украины: мнение эксперта

Киев, Среда 27 ноября 2024 00:20
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Запрос на Tomahawk. Что означает резолюция ПА НАТО для Украины: мнение эксперта Фото: Парламентская ассамблея НАТО призывает передать Украине ракеты Tomahawk (navy.mil)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. Вряд ли стоит ждать быстрых решений, но обсуждение может активизироваться.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал глава Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.

По его словам, Парламентская ассамблея НАТО - это больше платформа для депутатов стран-членов и партнеров. Их мнение может быть важно с той точки зрения, что уже в своих парламентах они будут убеждать коллег поддержать позицию о том, что Украину необходимо усилить ракетами средней дальности.

Соответсвтено, резолюция - это рекомендательное решение, но необязательное для выполнения. Однако в любом случае положительное, поскольку подтверждает необходимость уничтожения военных целей на российской территории.

Что касается американских ракет Tomahawk из плана победы, то вряд ли стоит ждать конкретных и быстрых решений.

"Насколько я знаю, в резолюции говорилось, что нужно передать Украине баллистические ракеты и ракеты средней дальности от 1 до 2,5 тысячи километров. Думаю, речь шла о средней дальности вообще. Tomahawk, как правило, морского базирования, хотя в США может быть некий аналог сухопутного базирования", - отметил Джердж.

Резолюция с призывом о Tomahawk для Украины

Как сообщил нардеп и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, в принятой резолюции шла речь о баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров, в частности таких, как Tomahawk, способных наносить удары на стратегическую глубину.

Он также надеется, что резолюция создаст юридическую основу для дальнейших решений о передаче соответствующих вооружений. Чернев напомнил, что на прошлой сессии украинская делегация поднимала вопрос об ударах по территории России западным оружием. Недавно США, Великобритания и Франция все-таки дали "зеленый свет".

"Надеемся на положительное решение и на этот раз", - добавил он.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что запрос на Tomahawk есть в секретных приложениях к плану победы.

Это многоцелевые крылатые ракеты, предназначенные для стратегических и тактических задач. Запускаются в основном с подводных и надводных носителей, но в семействе Tomahawk есть ракеты, которые способны действовать сухопутных и воздушных платформ.

Ракеты летят на предельно малых высотах. Использовались во всех значительных военных операциях с участием США с момента ввода в эксплуатацию в 1983 году.

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