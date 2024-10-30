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Электронное разрешение на оружие появится в "Дии" уже скоро: что известно

Среда 30 октября 2024 19:56
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Электронное разрешение на оружие появится в "Дии" уже скоро: что известно Фото: приложение "Дия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Министерство внутренних дел Украины готовит запуск новой услуги в "Дии", которая позволит гражданам видеть свои разрешения на оружие в электронном виде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Эта функция станет доступна до конца января 2024 года, о чем рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

"По состоянию на сегодняшний день мы уже подходим к реализации этого проекта и мы планируем, что к концу января - возможно, это будет быстрее - но максимально к концу января мы должны ввести эту функцию, и эта информация будет передаваться и в "Дии", - заявил он.

Также отмечается, что МВД совместно с Минцифрой работает над интеграцией данных Единого реестра оружия (ЕРЗ) в портал "Дия" с начала 2023 г. года.

По словам Тимченко, новое электронное разрешение будет равнозначно бумажному, будет иметь QR-код для проверки и заменит традиционную разрешительную книгу.

Таким образом, каждый гражданин сможет увидеть информацию о своем оружии в собственном кабинете в "Дии", аналогично существующему доступу в Едином кабинете гражданина.

Также напомним, что в скором времени в "Дии" появится еще 6 новых функций, которыми можно воспользоваться через портал или приложение.

Ранее мы рассказывали о том, как украинская молодежь может получить в "Дии" гранты по программе "Собственное дело" для создания и развития собственного бизнеса.

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Оружие в Украине Дия
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