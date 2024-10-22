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Украинцы за границей могут воспользоваться программой "еВосстановление": как это сделать

Вторник 22 октября 2024 17:05
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Украинцы за границей могут воспользоваться программой "еВосстановление": как это сделать Фото: украинские беженцы в Польше (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Программа "еВосстановление" от правительства Украины предоставляет компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное в результате военных действий. Украинцы, которые находятся в Польше, могут воспользоваться этой программой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал inPoland.

Для этого нужно оформить доверенность на родственника или близкого человека, оставшегося в Украине.

Важно отметить, что заявитель должен предоставить документы, подтверждающие факт владения жильем, которое было повреждено или разрушено в результате боевых действий.

Самую доверенность можно оформить у нотариуса или через онлайн-сервисы, но только в том случае, если это разрешает законодательство Польши. В документе заявитель должен указать полномочия, которые может осуществлять представитель от его имени.

После этого доверенное лицо сможет предоставить все необходимые документы для участия в программе от имени заявителя, предоставляя все необходимые документы, включая доверенность.

После этого представитель уже сможет получить компенсацию заявителя, которую можно использовать для восстановления или покупки жилья, но только в Украине.

Таким образом, этот механизм позволяет пострадавшим от войны украинцам получить поддержку даже находясь за границей.

Ранее мы рассказывали о том, как подать заявление в Реестр ущерба из-за "Действия". Это позволит передать ее будущей комиссии, которая будет рассматривать такие заявления и будет принимать решения по выплате компенсаций.

Также известно, что недавно Комитет градостроительства провел слушания по дальнейшей разработке цифровых решений для восстановления.

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