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Запаси озброєння Британії значно скоротилися через постачання Україні, - голова Генштабу

Фото: Тоні Радакін, голова Генштабу Британії (twitter.com/AdmTonyRadakin_)
Автор: Іван Носальський

Британія не встигає поповнювати запаси озброєння, яке постачають для українських воїнів. Повернення до довоєнного рівня може тривати роками.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

За його словами, навіть заміна менш сучасної зброї, яка була передана Україні, може тривати кілька років. При цьому запаси нового озброєння "відновлюватимуть роками".

"Темпи витрачання зброї для України та промислові потужності для відновлення вже стали серйозним питанням. До цих проблем додалися зростаючий попит на зброю як у Великій Британії, так і в Європі, а також зниження британських промислових потужностей за останні десятиліття", - додав Радакін.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував розпочати масштабну програму підготовки для українських військових.

Також ми писали, що, за словами генерала Патріка Сандерса, Великобританія хоче посилити власну армію, щоб у разі війни бути готовою боротися разом із союзниками в Європі.

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