У Британії заявили про необхідність створити армію, здатну "знову воювати в Європі"

Великобританія хоче посилити власну армію, щоб у разі війни бути готовою битися разом з союзниками в Європі.

Про це заявив новий командувач армією генерал Патрік Сандерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

У своєму першому зверненні до військовослужбовців він розповів про загрози, які виникли в Європі на тлі вторгнення Росії в Україну. Генерал згадав можливість початку Третьої світової і заявив, що британська армія повинна бути готова "воювати в Європі".

"Зараз вкрай необхідно створити армію, здатну битися разом з нашими союзниками і перемогти РФ в бою", - сказав він.

Сандерс додав, що головною його метою є посилення військ і підготовка до боїв на суші.

"Вторгнення РФ в Україну підкреслює нашу основну мету - захистити Великобританію, будучи готовими битися і перемагати у війнах на суші", - заявив глава армії.

Варто відзначити, що Сандерс керуватиме найменшою армією за останні 300 років, оскільки Великобританія скоротила кількість військових на 73 тисячі осіб.