Запаси вугілля на ТЕС впали на 8% з початку місяця, - Міненерго

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій з початку місяця скоротилися на 7,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.
Якщо на 1 липня на ТЕС було 1,28 млн тонн вугілля, то до 12 липня вони скоротилися на 98,8 тис тонн до 1,18 млн тонн.
Станом на 12 липня, при добовому постачанні на ТЕС 41,3 тис тонн, станції спалювали 51,8 тис тонн.
Зокрема, запаси вугілля марки "Г" - найбільш затребуваного виду енергетичного вугілля - з початку місяця впали на 11%, до 925 тис тонн.
Найнижчі запаси вугілля антрацитної марки зафіксовані на державній Трипільської ТЕС (марки "А") - на 17 тис тонн, що вистачить на 7 днів роботи станції.
Нагадаємо, станом на початок липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній, Слов'янська ТЕС як і раніше зупинена.
Основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче собівартості. За 1-12 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед становить 99 коп/кВт.год, що в 1,5 рази нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн/кВт.год, за даними "Донбасенерго").
Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".
За даними депутатів-членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКП компанії-посередники. Зокрема, депутати ідентифікували три компанії з річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих глави НКРЕКУ Валерія Тарасюка.
Через зупинку ТЕС, лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.