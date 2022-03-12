Запаси газу на рівні близько 9,5 млрд кубометрів. Триває імпорт, - Шмигаль

В Україні запаси газу зараз знаходяться на рівні близько 9,5 млрд кубометрів. При цьому триває імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час брифінгу.

За його словами, "Укргазвидобування" продовжує видобуток газу на всіх об'єктах, крім тих, що знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення там, де відбуваються бойові дії.

Для поліпшення забезпечення автомобільним паливом вчора уряд надав для прийняття Верховною Радою України законопроєкт, що скасовує акциз на пальне і знижує ставку ПДВ з 20% до 7%.

"Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни і не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть рости", - зазначив прем'єр-міністр.

Український уряд також веде переговори з найбільшими світовими компаніями з постачання бензину і дизеля в Україну.