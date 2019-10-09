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Коболєв проти транзитного контракту з "Газпромом" лише на один рік

Новини » Економіка    09.10.2019 - 12:08
Коболєв проти транзитного контракту з "Газпромом" лише на один рік
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Жодного сенсу продовжувати існуючий контракт немає

Україні не вигідно продовжувати існуючий транзитний газовий контракт з Росією. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Коболєв, стороною підписання транзитного контракту з 1 січня 2020 року буде компанія "Магістральні газопроводи України", до якої за процедурою анбандлінгу буде передана газотранспортна система України.

"Мені важко уявити, навіщо новій компанії і навіщо українській стороні може бути цікаво продовження старого контракту", - сказав він.

Коболєв нагадав про позицію України про те, між сторонами повинен бути тільки новий контракт за європейськими правилами з новим оператором.

"Давайте домовлятися між "Газпромом" і новим оператором, які будуть обсяги, які будуть терміни", -додав він.

За його словами, важливо зберігти тристоронній формат перемовин Україна-ЄС-Росія, який довів ефективність ще у 2014 році.

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія пропонує Україні продовжити контракт на транзит газу на один рік після 1 січня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель перед переговорами заявив, що Україна на тристоронніх газових переговорах з ЄС і Росією запропонує укласти контракт на транспортування 60 млрд кубометрів російського газу протягом 10 років.

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Новини України транзитконтрактНафтогаз України
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