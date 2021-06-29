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Запаси газу в ПСГ України досягли 16 млрд кубометрів

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 13:54
Запаси газу в ПСГ України досягли 16 млрд кубометрів Фото: запаси газу в ПСГ України досягли 16 млрд кубометрів (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Запаси газу в підземних сховищах України станом на 29 червня складають 16 млрд куб. м. Це на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Наразі "Укртрансгаз" продовжує накопичення палива у підземках - за минулу добу до ПСГ закачано 19,3 млн куб. м газу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив план заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходження.

Планом передбачено на 15 жовтня 2021 року наявність природного газу в газосховищах в обсязі, достатньому для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/22 року, в тому числі забезпечення потреб побутових споживачів та підприємств теплопостачання, але не менш як 17 млрд куб. метрів.

Нагадаємо, максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу. Закачування газу почалося 30 квітня 2021 року.

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