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Запасів газу в Україні вистачить, навіть якщо сніг пролежить до червня

Новини » Енергетика    27.03.2019 - 10:11
Запасів газу в Україні вистачить, навіть якщо сніг пролежить до червня
Ілюстративне фото (naftogaz.com)

У підземних сховищах газу близко 8,9 млрд куб.м

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) становлять 8,9 млрд кубометрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "Нафтогаз України".

Зазначається, що наявних запасів газу в ПСГ вистачить до початку літа, якщо в Україні всю весну сніжитиме і буде холодно.

"Дежавю по-українськи. Цього котика ми твіттили минулого року.  І, як і рік тому, запасів газу вистачить (в ПСГ десь 8,9 млрд куб.м), навіть якщо сніг пролежить до червня, але так вже хочеться тепла", - написали в "Нафтогазі".

Запасів газу в Україні вистачить, навіть якщо сніг пролежить до червня

РБК-Україна писало, що обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за  тиждень 18-22 березня скоротилися на 189 млн куб. м. Станом на 20 березня 2019 року обсяги газу в ПСГ становлять 9,0 млрд куб. м, що на 0,6 млрд кубометрів більше, ніж рік тому (8,4 млрд кубометрів).

Раніше повідомлялося, що українським споживачам всіх категорій за січень-лютий 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 7,9 млрд куб. м газу, що на 9% менше показника 2018 року. Зокрема, надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств за два місяці зросло на 3% до 3,5 млрд куб. м.

Нагадаємо, у 2018 році українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше ніж в 2017 році.

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