Україна з початку року скоротила імпорт і збільшила видобуток газу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Імпорт з Європи скоротився на 20%, видобуток збільшився на 3%

Українським споживачам всіх категорій за січень-лютий 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 7,9 млрд куб. м газу, що на 9% менше показника 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

За даними прес-служби, надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств за два місяці зросло на 3% до 3,5 млрд куб. м.

З початку року в Україну з країн ЄС імпортовано 0,9 млрд куб. м блакитного палива, що менше на 20%, або на 0,2 млрд куб м, від аналогічного минулорічного обсягу.

У січні-лютому 2019 року газ до ПСГ практично не закачувався, як і протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 4,1 млрд куб. м газу, що менше на 0,6 млрд куб. м, або 13%. За результатами лютого 2019 року, в ПСГ України накопичено 9,7 млрд куб. м блакитного палива. Це лише на 3%, або на 0,3 млрд куб. м, менше, ніж рік тому.

Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 13,8 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 1,8 млрд куб. м, або на 15%.

Нагадаємо, у 2018 році українським споживачам всіх категорій протранспортовано магістральними газопроводами 28,5 млрд куб м газу, що на 0,4% більше ніж в 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, газовий ринок України з 1 березня 2019 року повністю перейшов на добове балансування.