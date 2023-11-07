Запасы газа в подземных хранилищах Украины растут благодаря теплой погоде, - Минэнерго

Уровень потребления газа в Украине в 2023 году меньше, чем в прошлом году в этот период, более чем на 13 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Это позволяет активно накапливать запасы топлива в хранилищах - в настоящее время в ПХГ более 16 млрд кубометров голубого топлива", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности.

Кроме того, в понедельник, 6 ноября, в дневные часы (с 12:00 до 15:00) Украина снова активировала аварийную поставку электроэнергии в Польшу. Суммарная величина переданных излишков электроэнергии составила 900 МВт*ч.

В то же время два энергоблока генерирующих мощностей выведены в краткосрочный ремонт в пределах одних суток, добавили в пресс-службе.

Отопительный сезон

Напомним, в начале октября Украина накопила в ПХГ около 15,75 млрд кубометров газа. Это больше, чем к началу зимы прошлого года, когда в ПХГ было около 14 млрд кубометров газа.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украине хватит запасов газа в подземных хранилищах на отопительный сезон. Сейчас "Нафтогаз" закупает топливо у частных компаний и пока не планирует импорт.

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом наладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.