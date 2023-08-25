Хватит ли Украине запасов газа на отопительный сезон: ответ главы НАК

Украине хватит запасов газа в подземных хранилищах на отопительный сезон. "Нафтогаз" закупает топливо у частных компаний и пока не планирует импорт.

По его словам, с учетом рисков по электрогенерации Кабмин поставил план накопить в хранилищах 14,7 млрд кубометров. "Нам достаточно даже меньше", – сказал он.

Сейчас в хранилищах около 13 млрд кубометров газа. "Подавляющее большинство - это украинский газ, остальные - нерезиденты. Объема, принадлежащего "Нафтогазу", абсолютно достаточно для того, чтобы пройти отопительный сезон. Мы не планируем трогать другой газ", - сообщил глава НАК.

Чернышов подтвердил планы обойтись без импорта. "У нас есть кредитная линия ЕБРР на 300 миллионов евро, которую мы планируем использовать для создания резервов для энергетиков. Но сейчас мы не смотрим на импорт. Пока я не вижу, что он понадобится", - добавил он.

Глава НАК сообщил, что "Нафтогаз" выкупили из-за энергетической биржи 0,7-0,8 млрд кубометров. "О контрагентах - это основные частные добывающие компании. Мы готовы выкупить всю годовую добычу компаний. У кого есть желание - пожалуйста. Я извиняюсь, посмотрим на цены. У нас были моменты, в июне точно, когда цена, по которой мы покупали, была такой же, как экспортная опция", - сказал Чернышов.

Крупнейшие в Европе ПХГ

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе (более 31 млрд кубометров). Они расположены на глубине от 400 м до 2 км, потому хранить газ полностью безопасно.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы: нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.