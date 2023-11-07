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Запаси газу в підземних сховищах України зростають через теплу погоду, - Міненерго

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 12:29
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Запаси газу в підземних сховищах України зростають через теплу погоду, - Міненерго Фото: запаси газу в ПСГ України досягли 16 млрд кубометрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень споживання газу в Україні у 2023 році менший, ніж минулого року у цей період, на понад 13 млн кубометрів за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Це дозволяє активно накопичувати запаси палива у сховищах - наразі у ПСГ понад 16 млрд кубометрів блакитного палива",- йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.

Крім того, у понеділок, 6 листопада, у денні години (з 12:00 до 15:00) Україна знову активувала аварійне постачання електроенергії до Польщі. Сумарна величина переданих надлишків електроенергії склала 900 МВт*год.

Водночас два енергоблоки генеруючих потужностей виведено у короткостроковий ремонт у межах однієї доби, додали в прес-службі.

Опалювальний сезон

Нагадаємо, на початку жовтня Україна накопичила в ПСГ близько 15,75 млрд кубометрів газу. Це більше, ніж на початок зими минулого року, коли у ПСГ було близько 14 млрд кубометрів газу.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон. Зараз "Нафтогаз" закуповує паливо у приватних компаній та поки не планує імпорт.

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

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