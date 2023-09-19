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Украина досрочно закачала в ПХГ плановый объем газа на зиму

Украина, Вторник 19 сентября 2023 09:40
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Украина досрочно закачала в ПХГ плановый объем газа на зиму Фото: Объем газа в ПХГ Украины достиг плановых 14,7 млрд кубометров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг 14,7 млрд кубометров. Это произошло 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Таким образом, план Кабинета министров по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно.

ПХГ Украины

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе. Они расположены на глубине от 400 м до 2 км, потому хранить газ полностью безопасно.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украине хватит запасов газа в подземных хранилищах на отопительный сезон. Сейчас "Нафтогаз" закупает топливо у частных компаний и пока не планирует импорт.

Напомним, недавно Проектом энергетической безопасности USAID был опубликован отчет по стресс-тесту, инициированному Минэнерго и смоделированному международной экспертной группой. По его результатам, украинская ГТС и ПХГ готовы успешно работать в условиях военных вызовов и при прекращении транзита российского газа.

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ПХГ Газ
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