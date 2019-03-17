У західних областях очікується підвищення рівня води

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рівень води місцями підніметься до 1,5 м

У неділю, 17 березня, очікується підйом рівня води у річках Закарпатської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у верхів'ї річки Тиса та у її притоках очікується підняття рівня води (над рівнями на 8 годину 15 березня) на 0,3 - 1,0 м.

На ділянці Тиси Великий Бичків - Вилок та в нижніх течіях річки Боржава рівень води може піднятися на 1,0 - 1,5 м в межах русла, без негативних наслідків.

Нагадаємо, що у неділю, 17 березня 2019, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей у зв'язку з опадами, хуртовинами та подальшою відлигою очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

РБК-Україна писало, що в Індонезії внаслідок паводків, спричинених зливами, у місті Сентана провінції Папуа загинули 46 людей. Наразі правоохоронці намагаються ідентифікувати тіла загиблих.

Раніше, у ряді африканських країн в результаті сильних дощів, які викликали повені та руйнування, загинули понад 140 осіб. Ще сотні людей вважаються зниклими безвісти.

Додамо, в результаті повеней, які утворилися через сильні дощі, на півдні африканської країни Малаві загинули щонайменше 28 осіб. Також щонайменше 124 людини отримали травми.