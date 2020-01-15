Західні посольства розкритикували законопроект про децентралізацію

Посольства Німеччини та Канади розкритикували можливі зміни до Конституції України щодо децентралізації. Про це повідомляє прес-служба посольств.

Зокрема, німецьке посольство вважає, що ці зміни не зміцнюють права громад.

"Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість!" - зазначили у посольстві.

Також канадське посольство занепокоєне законопроектом № 2598.

"Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Рада розгляне включення до порядку денного зміни до Конституції щодо децентралізації.

У "Слузі народу" впевнені, що буде позитивний висновок Конституційного суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. В законопроекті за окупованим Севастополем залишиться спеціальний статус.