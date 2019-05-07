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На західному кордоні України скоротилися черги

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 12:40
На західному кордоні України скоротилися черги
Фото: український кордон (dpsu.gov.ua)

На польському кордоні черги залишаються

На західних ділянках українського кордону 6 травня вранці 7 травня утворилися значні затори. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

Прикордонники пов'язують черги з тим, що 6 травня тимчасово виходила з ладу база даних Прикордонної поліції Угорщини на усій ділянці українсько-угорського кордону, а також з тим, що українці після свят повертаються на роботу та навчання до країн ЄС.

"Наразі на усій ділянці українсько-угорського кордону роботу відновлено. Черги відсутні", - йдеться в повідомленні.

Кількість автомобілів, що очікують на оформлення перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею також значно скоротилася. Станом на 10.30 черги залишились у пункті пропуску "Устилуг" - 90, "Угринів" - 50, "Рава - Руська" - 90 та "Грушів" - 70, що українсько-польському кордоні.

"Просимо врахувати обстановку при плануванні подорожі та, за можливості, обрати пункти пропуску на кордоні, де черги відсутні", - попереджають прикордонники.

На західному кордоні України скоротилися черги

Нагадаємо, вчора на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області знову було ускладнено пропуск українських автомобілів через збій бази даних угорської сторони. Кілька днів тому на угорських КПП сталася така ж ситуація.

Крім того, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян розповів, що на кордоні з Польщею пункти пропуску працюють на повну потужність, але незважаючи на це людям доводиться стояти в чергах по 5-6 годин. Він також припустив, що до Польщі повертаються українці, які приїжджали на великодні свята.

На кордоні з Польщею застрягли сотні автомобілів На кордоні з Польщею в чергах застрягли сотні автомобілів
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