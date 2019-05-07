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На кордоні з Польщею застрягли сотні автомобілів

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 08:49
На кордоні з Польщею застрягли сотні автомобілів
Ілюстративне фото (facebook.com/zahidnuy.kordon)

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею застрягли до 700 автомобілів

Станом на ранок 7 травня на кордоні з Польщею застрягли сотні автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Повідомляється, що на кордоні з Польщею в чергах на пунктах пропуску застрягли до 700 автомобілів, зокрема:

  • "Устилуг" -120;
  • "Угринів" -100;
  • "Рава-Руська" -120;
  • "Грушів" -100;
  • "Смільниця" - 0;
  • "Шегині" -150;
  • "Краковець" -100.

При цьому на західному напрямку на КПП на кордоні з Угорщиною та Словаччиною черг немає.

На кордоні з Польщею застрягли сотні автомобілів

Нагадаємо, вчора на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області знову було ускладнено пропуск українських автомобілів через збій бази даних угорської сторони. Кілька днів тому на угорських КПП сталася така ж ситуація.

Крім того, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян розповів, що на кордоні з Польщею пункти пропуску працюють на повну потужність, але незважаючи на це людям доводиться стояти в чергах по 5-6 годин. Він також припустив, що до Польщі повертаються українці, які приїжджали на великодні свята.

 

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