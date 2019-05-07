У пунктах пропуску на кордоні з Польщею застрягли до 700 автомобілів
Станом на ранок 7 травня на кордоні з Польщею застрягли сотні автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Повідомляється, що на кордоні з Польщею в чергах на пунктах пропуску застрягли до 700 автомобілів, зокрема:
При цьому на західному напрямку на КПП на кордоні з Угорщиною та Словаччиною черг немає.
Нагадаємо, вчора на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області знову було ускладнено пропуск українських автомобілів через збій бази даних угорської сторони. Кілька днів тому на угорських КПП сталася така ж ситуація.
Крім того, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян розповів, що на кордоні з Польщею пункти пропуску працюють на повну потужність, але незважаючи на це людям доводиться стояти в чергах по 5-6 годин. Він також припустив, що до Польщі повертаються українці, які приїжджали на великодні свята.