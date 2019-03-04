На Західному березі Йордану авто врізалося в групу ізраїльських військових

Ізраїльські солдати відкрили вогонь і ліквідували нападників

На Западном берегу Иордана в районе Рамаллы автомобиль врезался в группу израильских военных, в результате наезда пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Сообщается, что в результате наезда пострадали двое военнослужащих. Израильские солдаты открыли огонь по нападавшим, двое из них погибли, еще один получил ранения. В Армии обороны Израиля отметили, что атака была похожа на теракт.

По уточненным данным, солдаты стояли на обочине дороги у въезда в деревню Нима. Предполагается, что их атаковали палестинцы. После инцидента в этот район направили подкрепление.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль начал возводить "умную стену" на границе с сектором Газа. Эта стена будет продолжением подземного барьера, который оснащен специальной системой датчиков и устройств для обнаружения туннелей.

Отметим, в январе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал добиться исторического прорыва в отношениях с исламским миром.