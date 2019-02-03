Ізраїль почав зводити "розумну стіну" на кордоні з сектором Газа

Фото: будівництво стіни на кордоні з сектором Газа (twitter.com/mlnangalama)

Спеціальні датчки і пристрої зможуть визначати підземні тунелі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що інженерні підрозділи Армії оборони Ізраїлю розпочали будівництво надземного "розумного паркану" на кордоні з сектором Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Голова армійського Управління по будівництву огорож генерал Еран Офіру розповів, що цей бар'єр є унікальним і повністю підходить для стримування можливих загроз з боку палестинців.

"Він у максимально можливій мірі забезпечить запобігання проникнення на ізраїльську територію", - розповів Офіру.

Даний бар'єр стане завершальною частиною комплексу по охороні кордону з сектором Газа. Його довжина складе 65 кілометрів. З одного боку стіна буде з'єднана з нещодавно закінченим морським загородженням на пляжі Зиким, а з іншого боку - з КПП "Керем Шалом".

Ця "розумна стіна" буде продовженням підземного бар'єру, що оснащений спеціальною системою датчиків і пристроїв для моніторингу і виявлення тунелів.

Нагадаємо, ВПС Ізраїлю завдали удару по сектору Газа. В результаті авіаудару загинув один представник ХАМАС, четверо отримали поранення.