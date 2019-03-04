На Західному березі Йордану авто врізалося в групу ізраїльських військових

Фото: ізраїльські військові (idfblog.com)

Ізраїльські солдати відкрили вогонь і ліквідували нападників

На Західному березі Йордану в районі Рамалли автомобіль врізався в групу ізраїльських військових, в результаті наїзду постраждали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що в результаті наїзду постраждали двоє військовослужбовців. Ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападниках, двоє з них загинули, ще один отримав поранення. В Армії оборони Ізраїлю відзначили, що атака була схожа на теракт.

За уточненими даними, солдати стояли на узбіччі дороги біля в'їзду до селища Німа. Передбачається, що їх атакували палестинці. Після інциденту в цей район направили підкріплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль почав зводити "розумну стіну" на кордоні з сектором Газа. Ця стіна буде продовженням підземного бар'єру, який оснащено спеціальною системою датчиків і пристроїв для виявлення тунелів.

Відзначимо, в січні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв домогтися історичного прориву у відносинах з ісламським світом.