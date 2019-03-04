ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Західному березі Йордану авто врізалося в групу ізраїльських військових

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 08:40
На Західному березі Йордану авто врізалося в групу ізраїльських військових
Фото: ізраїльські військові (idfblog.com)

Ізраїльські солдати відкрили вогонь і ліквідували нападників

На Західному березі Йордану в районі Рамалли автомобіль врізався в групу ізраїльських військових, в результаті наїзду постраждали дві особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що в результаті наїзду постраждали двоє військовослужбовців. Ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападниках, двоє з них загинули, ще один отримав поранення. В Армії оборони Ізраїлю відзначили, що атака була схожа на теракт.

На Західному березі Йордану авто врізалося в групу ізраїльських військових

За уточненими даними, солдати стояли на узбіччі дороги біля в'їзду до селища Німа. Передбачається, що їх атакували палестинці. Після інциденту в цей район направили підкріплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль почав зводити "розумну стіну" на кордоні з сектором Газа. Ця стіна буде продовженням підземного бар'єру, який оснащено спеціальною системою датчиків і пристроїв для виявлення тунелів.

Відзначимо, в січні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв домогтися історичного прориву у відносинах з ісламським світом.

 

Нетаньяху заявив, що Ізраїль не потерпить присутність Ірану в Сирії
Новини України ІзраїльвійськовіПалестина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся