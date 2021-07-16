Через негоду в Україні без світла залишились майже 170 населених пунктів
Станом на 7 ранку 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) без світла залишилися 169 населених пунктів. Причиною відключення стало спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, знеструмлення відбулося у трьох областя. У Львівській – в 79 населених пунктах, у Закарпатській – в 59 та в Сумській – в 31).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, в Україні синоптики прогнозують спеку протягом дня 16 липня. Водночас, у деяких регіонах очікується дощова погода.
РБК-Україна писало, що погода після аномальної спеки, яка очікується на цьому тижні, зміниться. Синоптики прогнозують, що температура знизиться до комфортних літніх градусів і буде такою до самого кінця місяця.