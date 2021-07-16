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Дощі накриють частину України, але спека утримається: якою сьогодні буде погода

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П'ятниця 16 липня 2021 08:00
Дощі накриють частину України, але спека утримається: якою сьогодні буде погода Фото: в Україні сьогодні прогнозують дощ та тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні синоптики прогнозують спеку протягом дня 16 липня. Водночас, у деяких регіонах очікується дощова погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода по Україні

В Україні сьогодні утримається спека. Температура повітря у більшості областей коливатиметься у межах +32-34 градусів вдень.

Показники термометрів вночі опускатимуться до +20-22 градусів вночі. Найтепліше буде в Києві та Одеській області - там прогнозують +23 градуси у нічний час доби.

Крім того, у деяких областях прогнозують опади у вигляді дощу. Зокрема, дощ очікується в західних, східних та північних областях.

Дощі накриють частину України, але спека утримається: якою сьогодні буде погода

Погода в Києві

В столиці сьогодні також прогнозують дощ. Температура повітря там утримається вдень на показниках +32-34 градуси. Ніч також очікується досить теплою з температурою +32-34 градуси.

Дощі накриють частину України, але спека утримається: якою сьогодні буде погода

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