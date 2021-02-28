Похмуро і місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода в регіонах

На заході України сьогодні переважно без опадів, мокрий сніг очікується лише у Волинській та Рівненській областях. Вдень від +1 до +8, вночі від -2 до +2. На півночі мокрий сніг, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.

В центральній частині теж прогнозуються опади, денна температура від +2 до +4, вночі від 0 до +2. На сході сухо, вдень від +2 до +5, вночі від 0 до +2.

На півдні теж без опадів, вдень від +2 до +6, вночі від -1 до +3.

Погода у Києві

В Києві сьогодні очікується мокрий сніг, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Опади прогнозуються лише у нічний час.