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Похмуро і місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 10:00
Похмуро і місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні місцями мокрий сніг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 28 лютого буде похмурою, місцями очікується мокрий сніг. Денна температура повітря підніметься до +8.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

На заході України сьогодні переважно без опадів, мокрий сніг очікується лише у Волинській та Рівненській областях. Вдень від +1 до +8, вночі від -2 до +2. На півночі мокрий сніг, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.

В центральній частині теж прогнозуються опади, денна температура від +2 до +4, вночі від 0 до +2. На сході сухо, вдень від +2 до +5, вночі від 0 до +2.

На півдні теж без опадів, вдень від +2 до +6, вночі від -1 до +3.

Похмуро і місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

В Києві сьогодні очікується мокрий сніг, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Опади прогнозуються лише у нічний час.

Похмуро і місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Зазначимо, РБК-Україна писало, що в останні дні зими очікується практично весняна погода.

Нагадаємо, раніше в Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що погода найближчими днями буде теплою. Але в той же час відлига підніме рівень води в річках і сприятиме підвищеній лавинній небезпеці в горах.

Зокрема, рівень води підніметься в річках на заході України. Негативних наслідків не прогнозується. Вода підніметься в таких річках: Дністер, Прут, Сірет і так далі.

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