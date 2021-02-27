Відлига в Україні підніме рівень води в річках, туристів просять не ходити в гори
Погода в Україні найближчими днями буде теплою. Але відлига підніме рівень води в річках, а також буде сприяти підвищеній лавинній небезпеці в горах.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рівень води в річках зростає
Повідомляється, що 27-28 лютого на річках басейнів Прута та Сірету очікується формування хвилі тало-дощового паводку з підйомом рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями 26 лютого. Без негативних наслідків.
Також 27-28 лютого очікується підйом рівнів води над рівнями 26 лютого:
- на ділянці Дністра Галич - Заліщики на 0,5-1,0 м, без негативних наслідків;
- на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) на 0,3-0,8 м;
- на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,3-1,3 м;
- на річці Вишня біля села Твіржа (басейн Сяну) на 1,5-2,0 м, місцями можливий вихід на заплаву (рівень небезпеки жовтий)
Ходити в гори небезпечно
У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами на високогір'ї Закарпатської та на середньогір'ї Львівської областей, а також на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Рятувальники закликають людей не ризикувати здоров'ям під час походів у гори в період оголошення лавинної небезпеки.
Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, на всій території України очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощів. А днем температура коливатиметься від +3 до +11.
При цьому не виключено, що погода різко зіпсується.