На заході України очікується підняття рівня води у річках. Є загроза паводків та зсуву грунту

У верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води. У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні на окремих гiрських притоках Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), у верхів’ях та на малих водотоках Закарпаття очікується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту (І рівень небезпеки - жовтий).