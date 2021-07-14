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Спека посилиться по всій Україні: якою сьогодні буде погода

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Середа 14 липня 2021 08:00
Спека посилиться по всій Україні: якою сьогодні буде погода Фото: в Україні сьогодні буде спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні 14 липня очікується спекотна погода. Опадів не прогнозують по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

Протягом сьогоднішнього дня утримається спека в усіх регіонах. Найвищі показники термометрів будуть в Харківській та Закарпатській областях, там повітря прогріється до +35 градусів вдень.

На півночі країни вдень очікується +31-33 градуси. Вночі показники термометрів опустяться до +18-20 градусів.

На півдні прогнозують +32-34 градуси вдень, вночі буде +20-22 градуси.

На сході буде +31-33 градуси, вночі +19-21 градуси.

В західних областях +32-34 градуси вдень, вночі буде +20-22 градуси.

Опадів не прогнозують.

Спека посилиться по всій Україні: якою сьогодні буде погода

Погода в Києві

В столиці сьогодні буде також спекотно. Там повітря прогріється до +31-33 градусів вдень. Вночі опуститься до +20-22 градусів.

Спека посилиться по всій Україні: якою сьогодні буде погода

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