Спека посилиться по всій Україні: якою сьогодні буде погода
В Україні 14 липня очікується спекотна погода. Опадів не прогнозують по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода по Україні
Протягом сьогоднішнього дня утримається спека в усіх регіонах. Найвищі показники термометрів будуть в Харківській та Закарпатській областях, там повітря прогріється до +35 градусів вдень.
На півночі країни вдень очікується +31-33 градуси. Вночі показники термометрів опустяться до +18-20 градусів.
На півдні прогнозують +32-34 градуси вдень, вночі буде +20-22 градуси.
На сході буде +31-33 градуси, вночі +19-21 градуси.
В західних областях +32-34 градуси вдень, вночі буде +20-22 градуси.
Опадів не прогнозують.
Погода в Києві
В столиці сьогодні буде також спекотно. Там повітря прогріється до +31-33 градусів вдень. Вночі опуститься до +20-22 градусів.