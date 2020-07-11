На заході України не залишилося підтоплених населених пунктів

В Україні у західних областях більше не залишилося підтоплених населених пунктів. Спочатку в результаті повеней підтоплені 349 населених пунктів, 7,2 тисячі підвалів і більше 22 тисяч присадибних ділянок.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили рятувальники, за станом на 11 липня залишаються зруйнованими 202,4 км автодоріг. З них 201 км - в Івано-Франківській області, і 1 км - в Чернівецькій області. Також в результаті стихії пошкодженими залишаються 549 км автодоріг, більшість з яких на Прикарпатті.

Все з початку повені силами ДСНС було врятовано 478 людини, 721 людини евакуйовано, а також понад 1,3 тисячі жителів підтоплених районів вже відселено.

Раніше РБК-Україна писало, що жертвами повені на заході України стали чотири людини.

Також повідомлялося, що уряд виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

Пізніше Верховна рада прийняла рішення про виділення ще 2 млрд гривень на подолання наслідків стихії.