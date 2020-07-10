ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рятувальники попередили про загрозу нових паводків на заході України

Україна, П'ятниця 10 липня 2020 13:43
Рятувальники попередили про загрозу нових паводків на заході України
Фото: повінь (прес-служба ДСНС)
Автор: Олександр Білоус

Паводки можливі упродовж наступних трьох днів

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про загрозу нових паводків на заході України. Рівень води у річках підвищується.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як зазначається повідомленні 10-13 липня очікується подальше підвищенні рівня води з на р. Прип'ять в створі поста Річиця з добовою інтенсивністю 1-3 см.

Отже прогнозується перевищення небезпечної відмітки затоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського району у Волинській області.

Крім того, ввечері 11 та впродовж 12-13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м.

"При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку", - йдеться повідомленні

Також на фоні підвищеної водності на р. Стрв'яж біля с.Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні 2020 рок у в Івано-Франківській області жертвами повеней стали чотири людини.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області планують виплачувати компенсації постраждалим від повеней від 20 до 300 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України паводокДСНСповінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся