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УЗ відкриває пряме сполучення між Дніпром і Перемишлем

Новини » Суспільство    18.04.2019 - 17:28
УЗ відкриває пряме сполучення між Дніпром і Перемишлем
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Безпересадкові вагони почнуть курсувати завтра

"Укрзалізниця" з 19 квітня запускає пряме сполучення між Дніпром та Перемишлем (Польща). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ

Зазначається, що безпересадкові купейні вагони Дніпро - Перемишль курсуватимуть з Дніпра з 19 квітня 2019 року в складі поїзда № 86/85 Новоолексіївка - Львів. Перепричеплення здійснюватимуться на станції Львів до поїзда № 90/89 Львів - Перемишль.

Зворотно з Перемишля ці вагони курсуватимуть з 20 квітня 2019 року в складі поїзда № 35/36 Перемишль - Одеса з перепричепленням у Львові до поїзда № 70/69 Львів - Маріуполь.

Повідомляється, що вартість квитка залежить від курсу валюти в день його купівлі. Станом на сьогодні повна вартість проїзного документа 1814,32 грн, дитячий квиток у сполученні Дніпро - Перемишль коштує 1161,76 грн. Квитки на призначену дату можна придбати в залізничних касах.

Раніше повідомлялося, що з 27 по 31 травня 2019 року у зв’язку з проведенням робіт з модернізації залізничної лінії на території Польщі рух поїздів на дільниці Перемишль - Медика не здійснюватиметься.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила ще два додаткові поїзди сполученням Київ-Львів на Великодні та травневі свята. 

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