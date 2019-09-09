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На заході країни очікуються дощі

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 12:22
На заході країни очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві у вівторок буде сухо та малохмарно, температура +27

Погода в Україні завтра, 10 вересня, буде без опадів та сонячною, на заході очікуються короткочастні дощі, температура +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптіка Наталки Діденко у Facebook.

По даним синоптика, 10 вересня в Україні очікується суха малохмарна сонячна погода.

"10-го вересня величезна масштабна смуга високого атмосферного тиску, що витягнулася від Атлантики через усю континентальну Європу до України, зумовить суху малохмарну сонячну погоду", - повідомила вона.

На Закарпатті та в Карпатах очікуються районні дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме +24 +29 градусів.

Вітер в Україні південно-східний та східний, 3-8 м/с, на заході та в Приазов`ї окремі пориви до 15 м/с.

У Києві у вівторок буде сухо та малохмарно. Вдень у столиці очікується близько +27 градусів.

На заході країни очікуються дощі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 та 10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської і Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У Київській області 9-10 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, українські синоптики дали прогноз на початок тижня. У період з 9 по 12 вересня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів, однак ближче до кінця тижня почне знижуватися. Опадів на початку тижня не прогнозується.

В Україні завтра суха і тепла погода В Україну повертаються дощі з грозами
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