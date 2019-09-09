Сьогодні в Україні очікується хмарна погода, вдень до +29

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У Києві хмарно, вдень до +28

Погода в Україні у понеділок, 9 вересня, буде хмарною та теплою майже у всіх регіонах, на Закарпатті очікуються дощі, температура вдень місцями підніметься до +29. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом Укргідрометцентру, тиждень розпочнеться з переважно сухої та теплої погоди. У Закарпатській області впродовж дня можливі дощі, вночі буде сухо. Середня температура по країні триматиметься в межах +25...+28 градусів, у Дніпроперовській області можливе підвищення до +29.

Вночі буде прохолодно у північних та східних областях, там прогнозується від +8 до +14. На решті території вночі буде від +12 до +16 градусів.

У Криму сьогодні також очікується хмарна, але спекотна погода. Вдень температура на півострові коливатиметься від +26 до +28, вночі очікується від +14 до +16.

Погода у Києві на сьогодні

Як повідомляють синоптики, у столиці сьогодні, 9 вересня, очікується хмарна та тепла погода, опадів не прогнозується. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +28, вночі термометри покажуть від +13 до +15 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські синоптики дали прогноз на початок тижня. У період з 9 по 12 вересня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів, однак ближче до кінця тижня почне знижуватися. Опадів на початку тижня не прогнозується.