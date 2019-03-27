На заході Стокгольма прогримів вибух

На заході Стокгольма вночі 27 березня стався вибух, в результаті якого постраждали кілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

За даними поліції, троє осіб отримали медичну допомогу на місці, а двоє були доставлені в лікарню.

Аварійна служба спрацювала в 01:10 ночі середи: ті, хто дзвонив в поліцію, чули звук вибуху в Веллингби на заході Стокгольма.

На місці промислової зони з'явилися сліди плити і кілька шибок у сусідньому готелі були розбиті у зв'язку з інцидентом. Ряд автомобілів також отримали пошкодження.

Причини події поки не встановлені, поліція проводить розслідування.

РБК-Україна писало, що в Чимальуакан (Мексика) стався вибух у двох майстернях з виробництва піротехніки. Однак даних про поранених або загиблих внаслідок вибуху не наводиться.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху в Китаї на хімічному заводі в провінції Цзянсу загинули щонайменше 78 людей. Місцева влада повідомила, що 56 загиблих були упізнані, а 22 людини пропали без вісті.

Вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів. В результаті вибух постраждали близько тисячі людей.