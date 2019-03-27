На западе Стокгольма прогремел взрыв

На западе Стокгольма ночью 27 марта произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

По данным полиции, трое человек получили медицинскую помощь на месте, а двое были доставлены в больницу.

Аварийная служба сработала в 01:10 ночи среды: звонившие в полицию слышали звук взрыва в Веллингби на западе Стокгольма.

На месте промышленной зоны появились следы плиты и несколько оконных стекол в соседнем отеле были разбиты в связи с инцидентом. Ряд автомобилей также были повреждены.

Причины произошедшего пока не установлены, полиция проводит расследование.

РБК-Украина писало, что в Чимальуакан (Мексика) произошел взрыв в двух мастерских по производству пиротехники. Однако данных о раненых или погибших вследствие взрыва не приводится.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Китае на химическом заводе в провинции Цзянсу погибли по меньшей мере 78 человек. Местные власти сообщили, что 56 погибших были опознаны, а 22 человека пропали без вести.

Взрыв был такой силы, что выбил стекла в окнах домов на расстоянии до полутора километров и повредил десятки припаркованных рядом автомобилей. В результате взрыв пострадали около тисячи человек.