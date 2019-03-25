Кількість загиблих у вибуху в Китаї наближається до 80

Фото: місце вибуху (twitter.com Weibo)

Тільки 56 загиблих були упізнані

В результаті вибуху в Китаї на хімічному заводі в провінції Цзянсу загинули щонайменше 78 людей. Про це повідомляє South China Morning Post.

Місцева влада повідомляє, що 56 загиблих були упізнані, а 22 людини пропали без вісті. З 28 зниклих безвісти 25 були підтверджені мертвими з допомогою ДНК.

Нагадаємо, вибух на заводі в Китаї стався 21 березня. Вибух був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометрів і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів. В результаті вибух постраждали близько тисячі осіб. Також РБК-Україна опублікувало відео з місця вибуху в Китаї.

У рятувальній операції і роботи з ліквідації наслідків залучено 192 пожежні команди, більше 930 військовослужбовців і важка техніка для розбирання завалів з 12 навколишніх міст.

РБК-Україна писало, що 10 березня в таїландських провінціях Сатун і Пхатталунг сталася серія вибухів. За даними поліції, в провінції Пхатталунг прогриміли 11 вибухів. У Сатуне два вибухи сталися біля поліцейської дільниці, ще два - біля продуктового магазину. Були знайдені три саморобні бомби, які було знешкоджено саперами і знищені силами безпеки.