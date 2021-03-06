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На заході попередили про підвищення рівня води в річці, можливі затоплення

Автор: Ігор Литвиненко

У Львівській області очікується підвищення рівня води в річці Вишня. У зв'язку з цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки з-за можливих підтоплень заплави і сільськогосподарських угідь.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією Укргідрометцентру, підвищення рівня води на річці Вишня очікується в селі Твіржа (басейн Сяну).

"Очікується подальший поступовий підйом рівня води на 0,1-0,3 м над рівнем, подальше затоплення заплави, сельгосп угідь", - зазначили синоптики.

Нагадаємо, днями синоптики повідомляли, що через відлигу у Львівській та Волинській областях можливе затоплення сільськогосподарських угідь. Очікується продовження підйому рівнів води до 0,7 метра.

Також повідомлялося, що відлига призведе до підвищення рівня води в річках, а також буде сприяти підвищеної лавинної небезпеки в горах.

Зазначимо, сьогодні, 6 березня, у двох східних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в Україні буде в межах +1... +5, вночі стовпчики термометрів опустяться місцями до -6 градусів.

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